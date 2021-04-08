Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde mutfakta çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeş tedavi altına alındı.

Hacıoğlu Mahallesi'nde bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan kardeşler G.Ö. ve Ç.Ö. ile kuzenleri dumandan etkilendi.

Alevleri fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İşte bulunan anne Neziha D. tarafından evden alınarak teyzelerine getirilen çocuklar, yaklaşık 4 saat sonra nefes almakta zorlanınca 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.