Evde Çıkan Yangında İkizler Yaralandı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü.'nün,(4) oynadıkları mumun alev alması sonucu çıkan yangında anne Emel Ü. dumandan etkilendi, ikiz kardeşler ise yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı
ilçesinde ikiz kardeşler Nazım ve Erdal Ü.'nün,(4) oynadıkları mumun alev alması sonucu çıkan yangında anne Emel Ü. dumandan etkilendi, ikiz kardeşler ise yaralandı.
Yangın, Bahçelievler Mahallesi Mevlana
Caddesi üzerinde 3 katlı binan birinci katında çıktı. İddiaya göre, anneleri Emel.Ü mutfaktayken, ikiz kardeşler Nazım ve Erdal, salonda mumla oynarken, alevler bir anda perdelere sıçradı. Emel Ü. durumu fark ederek salona giderek çocukları odadan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazım ve Erdal'ın vücudunda yanıklar olduğu, anneleri Emel Ü.'nün ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ekipler tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralı anne ve çocukları tedaviye alındı.
Soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:46 Kaynak: DHA
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