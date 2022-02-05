Üye Girişi
Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi

05.02.2022 21:33
Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi

ANTALYA'da, bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Bülent Gül, yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Bülent Gül, yaşamını yitirdi. Yangın çıktıktan sonra Gül'ün, komşusundan yardım istediği, komşusunun ise alevlerden dolayı eve giremediği öğrenildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3378 sokak üzerindeki 2 katlı apartmanın üst katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Alevleri görenlerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan kalabalık nedeniyle zaman zaman zorluk yaşadı. Polis ekiplerinin uyarısıyla uzaklaştırılan vatandaşlardan bazıları ise itfaiye ekiplerine yardım etmek için geldiğini söyledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken binadaki duman da tahliye edildi.

KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEMİŞ İnceleme için daireye giren itfaiye ekipleri evde yaşayan bedensel engelli Bülent Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gül'ün ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan kardeşi Tursun Değirmenci, "Sanırım elektrikli sobadan çıktı. Ağabeyim engelli, ben bakıyordum. Çok üzgünüm" dedi. Dumanı görünce yardıma geldiğini söyleyen Hüsnü Savran da "Yazık, adamcağız ateşin altında kaldı" dedi. Gül'ün komşusu Erdoğan Öztürk de alevleri görünce koşarak yardıma geldiğini belirterek, "Bana bağırarak yardım istedi. Koşarak geldim kapıyı açtım. Kapıya doğru gelmesini söyledim. Ancak bir anda alevler yüzüme gelince bırakıp uzaklaşmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi
Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi
Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi
Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi
Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500

Bülent Gül, Engelli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
21:31 Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi
19:05 Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:39:48. #1.13#
SON DAKİKA: Evde çıkan yangında komşusundan yardım isteyen bedensel engelli yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement