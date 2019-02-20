Son Dakika Haberleri: Evde Çıkan Yangında Kur'an-ı Kerim Tek Yanmadı

Evde Çıkan Yangında Kur'an-ı Kerim Tek Yanmadı

39 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, odada bulunan Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.

Evde Çıkan Yangında Kur'an-ı Kerim Tek Yanmadı, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, odada bulunan Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Öztürk Sokak'ta ikamet eden Cüneyt Varol'un evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu alevler kısa sürede mutfaktan evin tamamına yayıldı. Yangın sırasında evden uzaklaşan Öztürk ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaklaşık 5 ton suyun kullanıldığı yangında itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları sırasında Kur'an-ı Kerim bulundu. İtfaiye erleri tarafından kapağı açılan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının yanmadığı dikkat çekti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

İtfaiye, Van, Edremit, 3. Sayfa
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