Evde çıkan yangında öldü - Son Dakika

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Evde çıkan yangında öldü

6 saat önce

Evde çıkan yangında öldüMersin'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Evde çıkan yangında öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in yaşadığı iki katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde yapılan incelemede, Murat Acem'in cansız bedeni bulundu.

Murat Acem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-

Evde çıkan yangında öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
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