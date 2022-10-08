Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında ölen genç kız toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında ölen genç kız toprağa verildi

08.10.2022 14:31

Son dakika haberler... Evde çıkan yangında ölen genç kız toprağa verildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ev yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Evde çıkan yangında ölen genç kız toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ev yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokak üzerinde güvenlik sıkı tutuldu

Olayın ardından iki taraftan da şerit çekilen sokak tamamen insan ve araç trafiğine kapatıldı. Sokağa hayatını kaybeden genç kızın yakınları hariç kimsenin girmesine izin verilmedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri saatlerce bölgeden ayrılmadı. Hayatını kaybeden genç kızın yangın sırasında annesi Aylin Çetin ve kız kardeşiyle yaşadığı evlerinde yalnız olduğu iddia edildi. Genç kızın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi. Genç kızın asıl ölüm sebebinin otopsi sonucunun ardından belli olacağı öğrenilirken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, konuyla ilgili detaylı ve geniş çaplı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Büşra Kabataş için öğle namazını müteakip Köşklü Çeşme Mahallesinde bulunan Hatipdüzü Camii de cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve namazın kılınmasının ardından Kabataş'ın tabutu omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. Cenazeye baba Beytullah Kabataş, anne Aylin Çetin, kız kardeşi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 17 yaşındaki Büşra Kabataş, Gebze Merkez Mezarlığına defnedildi. Genç kızın Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrenci olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında ölen genç kız toprağa verildi - Son Dakika

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