EVDE ÇIKAN YANGINDA YARALANDI

Burdur'da müstakil evde çıkan yangında ev sahibi Şeref Şan'ın (83) vücudu, çeşitli yerlerinden yandı. Bir itfaiye görevlisi ile gaz firması görevlisini ise elektrik çarptı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meram Caddesi'nde Şeref Şan'a ait evde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında ev sahibi Şeref Şan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Şan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şan, buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan evdeki elektrik akımı kesilmeyince itfaiye ekipleri yangına müdahalede zorluk yaşadı. Bir itfaiye görevlisi ile gaz akımını kesmek isteyen gaz firması görevlisi elektrik akımına kapıldı. İtfaiye görevlisi Şenol Çelik olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülürken mahalle sakinleri de hortumlarla yangını söndürmek için çaba gösterdi.