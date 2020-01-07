Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi - Son Dakika

Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangından biri çocuk 3 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Evde çıkan yangından 1'i çocuk 3 kişi etkilendi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangından biri çocuk 3 kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Afyonkarahisar Marulcu Mahallesi Ambaryolu Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın sobaya araç lastiğinin atılmasıyla meydana gelen patlama sonucu meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ev çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:12 Kaynak: İHA
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