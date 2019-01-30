Son Dakika Haberleri: Evde Çıkan Yangını Komşuları Farketti

Evde Çıkan Yangını Komşuları Farketti

21 dakika önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde Çıkan Yangını Komşuları Farketti, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde Ülkü Turgut'a ait binanın üçüncü katının balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden apartmanın karşısındaki internet kafede oturan gençler, söndürme tüplerini alarak ev sahibinin zilini çaldı. Ev sahibi de dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevreyi güvenliğe almasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Ferizli, Sakarya, İtfaiye, Güncel
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