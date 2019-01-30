Son Dakika Haberleri: Evde Çıkan Yangını Korkuttu

Evde Çıkan Yangını Korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında bulunan 2 katlı bir evin 2'nci katında Ali C'ye ait evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa
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