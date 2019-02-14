Son Dakika Haberleri: Evde Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Evde Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi

30 dakika önce

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Nuhlar köyünde bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi, System.String[]
DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Nuhlar köyünde bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuhlar köyünde Y.V.'nin  evinde ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Yapılan çalışma sonrasında eve yapılan baskında 2 adet 9 mm. çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 2 adet 12 kalibrelik yivsiz av tüfeği, 1 adet tabanca görünümlü 20 kalibrelik yivsiz silah, 97 adet 9 mm. çapında fişek, 35 adet 7,65 mm. çapında fişek, 36 adet 12 kalibre çapında fişek, 13 adet 20 kalibre çapında fişek ve 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, Y.V ise göz altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Düzce, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde Çok Sayıda Silah ve Mermi Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]