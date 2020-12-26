Evde de olsak giyinip kuşanalım - Son Dakika

Evde de olsak giyinip kuşanalım

26.12.2020 07:40
Evde de olsak giyinip kuşanalım, System.String[]

Yılbaşı kazaklarının içimizi ısıtan bir yanı olduğu aşikar. Kar taneleri ve geyiklerle süslü, sıcacık hissettiren bu kazağı Pull & Bear'dan seçtik. Uzun yemek ve sohbetlere kutu oyunlarının eşlik edeceği bir yılbaşı planınız varsa, ideal bir seçim olabilir.

Yılbaşı kazaklarının içimizi ısıtan bir yanı olduğu aşikar. Kar taneleri ve geyiklerle süslü, sıcacık hissettiren bu kazağı Pull & Bear'dan seçtik. Uzun yemek ve sohbetlere kutu oyunlarının eşlik edeceği bir yılbaşı planınız varsa, ideal bir seçim olabilir. Pull&Bear, 183.95 lira

Yılbaşı kazağının altına ne giymeli? Ekru ya da bej tonlarda denim pantolon şık bir tamamlayıcı olabilir. Son dokunuşu da altın tonlarda retro bir küpeyle yapabilirsiniz. Kışın giydiğiniz açık renk pantolonların kumaşının kalın olmasına ve tok durmasına dikkat edin. Mudo, 249.99 lira

Muun markasında rengiyle yılbaşı ruhunu çağıran bir elbise karşımıza çıktı. Vücuda oturmayan dökümlü tasarımıyla şık görünürken, rahat hissetmenizi de sağlayabilir. En sevdiğiniz siyah babetinizle tamamlayabilirsiniz. Muun, 595 lira

Siyah üzerine pembe çiçeklerle donatılmış kadife bir elbise yeni yıl akşamı için biçilmiş kaftan. İster üstüne bir hırka giyerek, ister tek başına kullanabilirsiniz. Siyah bir ev terliğiyle, daha şık bir görünüm içinse topuklu botla tamamlayabilirsiniz. The Latest Thing, 450 lira

Hem ayakkabı, hem patik, hem sıcacık hem de popüler! Tüylü ayakkabılar evde geçirilecek bir yılbaşı gecesi için harika bir alternatif olabilir. Elle Shoes'da farklı renklerini bulabilirsiniz. Elle Shoes, 157.43 lira

Eşofman rahatlığında bir pantolon, yılbaşı gecesinde konforundan ödün vermek istemeyenlerin tercihi olabilir. Dilerseniz şık bir bluzla, dilerseniz sevdiğiniz bir sweatshirt ya da tişörtle eşleştirebilirsiniz. Beymen Club, 249 lira

Sezonun trendlerinden tarçın rengi şık bir bluz da yılbaşı gecesi için güzel bir seçenek olabilir. Yüksek bel jean pantolonunuzla uyacak bluzu, ensede toplanmış saçlarınız ve halka küpelerinizle kullanın. Trendyolmilla, 34.99 lira

Göz alıcı takılar da yılbaşı havasına çok yakışacaktır. Işıltılı bir küpeyle ister sportif bir görünüme kavuşabilir, isterseniz de elbiselerinizle tamamlayarak daha da şık olabilirsiniz. H&M, 59.99 lira

Yeni yıl ruhunu çoraplarınıza da taşıyabilirsiniz. Kardan adam detaylarıyla hareketlendirilmiş bu modeli çok sevdik. Oysho'daki farklı alternatiflere de göz atabilirsiniz. Oysho, 79.95 lira

Hem pijama rahatlığında, hem şık hem de havalı görüneceğiniz takımlar da evde geçecek yılbaşı gecesi için harika bir seçenek. Tiny'deki bu takıma markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Tiny, 300 lira

Rahat ama şık bir sweatshirt... Jean pantolon ve ışıltılı küpelerle hareketlendirebilirsiniz. Sıkı bir topuz ve hafif bir makyajla doğal-şık görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. DM X Boyner, 149.97 lira

Siyah kadife bir elbise bu özel gece için her daim vazgeçilmezler arasında. Dolabınızda yıllarca kalacağını düşündüğümüz ve farklı ortamlarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu balon kollu mini elbiseyi Mango'dan seçtik. Mango, 149.99 lira

Evde de olsak giyinip kuşanalım

Yeni Yıl, Yılbaşı, Jean, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Evde de olsak giyinip kuşanalım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Bakımevindeki "Noel Baba"lı yılbaşı ziyareti, koronavirüs nedeniyle 18 kişinin canını aldı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, nişandan ilk karesini paylaştı Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular
Tüm bildiklerimizi unutturacak araştırma: Koronavirüs geçiren en az 8 ay virüse yakalanmıyor Tüm bildiklerimizi unutturacak araştırma: Koronavirüs geçiren en az 8 ay virüse yakalanmıyor         
00:58
Bakan Fahrettin Koca, 4 ildeki verileri paylaştı: Vaka sayılarında düşüş olması sevindirici Bakan Fahrettin Koca, 4 ildeki verileri paylaştı: Vaka sayılarında düşüş olması sevindirici         
00:07
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti         
22:20
Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi         
21:49
Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek         
20:48
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 07:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde de olsak giyinip kuşanalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei