Evde dikiş dikerek başladı terzi dükkanı sahibi oldu

Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde mikrokrediden verilen bin lirayla ikinci el dikiş makinesi alarak iş hayatına atılan ev hanımı Zatiye Akman, bugün terzi dükkanının sahibi oldu.
Evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Zatiye Akman, esnaf olan eşinin işlerinin bozulması üzerine aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evde dikiş dikmeye karar verdi. Türkiye
Grameen Mikrofinans Programı kapsamında Türkiye İsrafı Önleme Vakfından aldığı bin liralık krediyle 5 yıl önce kendine ikinci el bir dikiş makinesi satın alan Akman, evinde sipariş üzerine elbise dikmeye başladı.
Evde diktiği ürünler beğenilen ve taleplere yetişmekte zorluk çeken Akman, işini büyüterek kadın giyim üzerine hizmet veren bir "modaevi" açtı.
İş yerinde iki kadına da istihdam sağlayan Akman, iş yerinde hem kadın hazır giyim ürünleri satıyor hem de kadınlardan özel siparişler alıyor.
"Hayallerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum"
Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya karar verdikten sonra küçük bir ilçede yaşadıkları için kendine uygun bir iş bulamadığını söyledi.
Bunun üzerine evinin bir odasını atölyeye çevirdiğini belirten Akman, "Evde gece 1-2'lere kadar çalıştım. Bir süre sonra evde talebe yetişemeyince dükkan açmaya karar verdim, tabii ki korkarak ama çok şükür başardım, hayallerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi.
Her kadının çalışması, üretmesi, ailesine destek olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Akman, kendi ayakları üzerinde durmasının önem taşıdığını vurguladı.
Yaptığı işten mutluluk duyduğunu anlatan Akman, şunları kaydetti:
"Kadınlar istedikten sonra her işi başarabilir bence. Yeter ki istesinler, üstesinden gelemeyecekleri iş yok. Evde bu işe başlayıp buralara geldiysem, tabii ki zorluk çektim ama başardım. Yaşadığımız ilçe küçük, imkanları kısıtlı. Kadınlar için elbise diktirmek, elbise almak biraz zordu, almak için ilçe dışına gidiyorlardı. Şimdi kadınların isteklerine dükkanımızda cevap verebiliyoruz. Gümüşhacıköy'ün kadınlarına katkı verebiliyorsam ne mutlu bana."
Amasya Mikrofinans Şubesi yöneticisi Selda Ergin de hayallerini gerçekleştirmeleri için kadınların yanında olduklarına işaret ederek, "Amacımız iş kurmak isteyip de sermaye bulamayan dar gelirli kadınlara destek sağlamak. Zatiye Hanım da çalışma azmiyle çevresi tarafından takdir edilen bir girişimcimiz. Kendisini çalışma azminden dolayı tebrik ediyoruz. Zatiye Hanım gibi hayallerinin peşinden koşan kadınlara destek vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı