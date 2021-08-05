Üye Girişi
"Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün" - Son Dakika

"Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün"

05.08.2021 09:47

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Evde Doğal Temizlik seminerinde eğitim veren Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, 'Evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamak mümkün' dedi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Evde Doğal Temizlik seminerinde eğitim veren Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, 'Evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamak mümkün' dedi.

Gün içinde çok fazla kimyasal ürün kullandığımızı söyleyen Livaoğlu, "Mümkün olduğunca bildiğimiz ölçüde alternatif oluşturabiliriz. Sertifikalı ürünler yani insan sağlığına ve doğaya dost ürünler tercih edilebilir. Evin genel temizliği ve yüzey temizliğinde sirkeden faydalanabiliriz. Bu dönemde kekik ve çay yağından da mutlaka faydalanalım. Kekik ve çay ağacı yağını kaynar suya koyup evinizin bir köşesinde koyduğunuz zaman ortamdaki zararlı mikroorganizmaları yok ederler. Parlatıcı ve yumuşatıcı yerine elma sirkelerinden faydalanabiliriz? diye konuştu.

'KARBONAT, BORAKS VE ZEYTİNYAĞLI SABUNU KARIŞTIRARAK SERT YÜZEYLERDE KULLANABİLİRSİNİZ'

Doğal temizlik için çamaşır sodası, karbonat ve borakstan yararlanılabileceğini söyleyen Livaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Alerjisi olan insanlar maytlardan etkilendiği için borakstan faydalanabilir. Çamaşırların daha beyaz olması için klorlu ürünler kullanmak yerine çamaşır sodası ilave edersek hem yumuşatmada hem de daha temiz sonuç almada faydalı olacaktır. Karbonat, boraks ve zeytinyağlı sabunu karıştırarak sert yüzeylerde kullanabilirsiniz.'

'FLORA BOZULDUĞU İÇİN FARKLI CİLT HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR'

Dezenfektanların mikroorganizmaya etki ettiği gibi insan hücrelerinde de tahribat oluşturduğunu belirten Kudret Livaoğlu, 'Dezenfektanlar mikrobu öldürürken aynı zamanda yararlı bakterilere de zarar veriyor. Flora bozulduğu için farklı cilt hastalıklarına neden oluyor. Dezenfektanların doğal alternatifleri var. Zeytinyağlı doğal sabunlar virüs üzerindeki yağlı tabakayı parçalayıp etkisiz hale getiriyor. Hipokloröz asit içeren ürünler de doğal kökenli olduğu için tercih edebilir. Kekik ve çay ağacı yağının çok yüksek antibakteriyel özelliği vardır. Limon yağının da aynı şekilde antibakteriyel özelliğinin yanı sıra yüksek ve güzel koku bırakması açısından da kullanabiliriz' şeklinde konuştu.

Yüksel Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamanın tarifini şöyle anlattı:

'Kaynatılıp soğutulan bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edilir. İki damla çay yağı, birkaç damla kekik yağı ve on damla limon yağı eklenir. Karşımızı her kullanımdan önce çalkalamak gerekiyor.'

Livaoğlu, ev temizliği için doğal yollarla hazırlanacak tarifi ise şöyle anlattı:

'5 litre suya iki yemek kaşığı sirkeyi ekleyin.

Karışıma iki damla kekik yağı ilave edin.

Karışımı kapı kolları, evin genel yüzeyi ve sert yüzeylerde rahatlıklarla kullanın.?

'EVDE YERLERİ SİRKEYLE SİLİYORUM'

Ev temizliğinde doğal yöntemleri kullandığını söyleyen ev hanımı Gülay Çavuşoğlu, 'Evde yaptığım karışımlarda genellikle limon, karbonat ve sirke kullanıyorum. Evde yerleri sirkeyle siliyorum' dedi.

'DOĞAL ÜRÜNLER HEM ÇEVRE HEM DE SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Tıkanan lavaboyu sirke ve karbonatla açtığını belirten ev hanımı Nurten Özdemir ise 'Evimde 7 yıldır kimyasal lavabo açıcı kullanmıyorum. Ocağı kimyasal temizleyicilerle değil, karbonatla siliyorum. Su ısıtıcının kirecini limon tuzuyla söküyorum. Doğal ürünler hem çevre hem de sağlığımız için çok önemli' diye konuştu.

Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün
Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün
Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün
Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün

DOST Partisi, Zeytinburnu, Kimyasal, Kekik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü 11:02 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor 10:33 Güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim 10:23 Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti 10:19 Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu 09:49 Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu

Son Dakika Haberleri
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:51 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
10:29 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı
10:27 Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları
10:20 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
10:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilginç itiraf: Vallahi çok yoruldum ağabey
Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu         
11:05
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:03
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı         
10:43
7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş         
10:33
Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları         
10:27
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı         
09:33
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement