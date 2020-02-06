Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı - Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde yeni doğan kız bebeği bulundu.

Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde yeni doğan kız bebeği bulundu. Polis, yaptığı araştırmada bebeğin annesinin evde doğum yapan 14 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Anne ve bebeği, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kadının elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden bebeği bırakan kadının, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'HAVA SOĞUK, ALDIM KUCAĞIMA İÇERİ GİTTİM'

Çöp konteynerinde bebeği bulan Nebahat Gümüş, "Pembe eşofmanlı, kırmızı saçlı bir kız elindeki sarı çantayı çöpe atıp gitti. Gördüm, kızım 'git bir bak belki köpek atmışlardır, ölür' dedi. Geldim, baktım bebek, ağlıyor. Göbeğini de kesmişler. Çantaya yüzükoyun koymuşlar. Hava soğuk, aldım kucağıma içeri gittim. İçerde baktım kız çocuğu. Polisi, ambulansı aradık. Sonra polis geldi. Gittik bulduk çocuğun annesini de. Korkuyordu, 'korkma yavrum bu senin suçun değil' dedim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu da, annesini de aldılar, götürdüler hastaneye" dedi.

Polis, A.A.'yı hamile bırakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Keşan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
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