Evde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Evde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
7 saat önce
Samsun'da evinde düşen yaşlı bir kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da evinde düşen yaşlı bir kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde düşen 83 yaşındaki Yüksel D. yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yüksek D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yüksek D.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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