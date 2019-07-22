Son Dakika Haberleri: Evde düşen yaşlı kadın kurtarıldı
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Evde düşen yaşlı kadın kurtarıldı

31 dakika önce

Bolu'da yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri ve polis balkondan girerek hastaneye yetiştirdi.

Evde düşen yaşlı kadın kurtarıldı, System.String[]
Bolu'da yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri ve polis balkondan girerek hastaneye yetiştirdi.
Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Mahallesi Soğuksu Sokağı'ndaki müstakil bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Nimet Güney, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Tek başına ayağa kalkamayan yaşlı kadın, alt katında ikamet eden kiracılarını arayarak yardım istedi.
Yaşlı kadının komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bina çevresinde inceleme yaptı.
Evin kapısını açamayan ve eve balkondan girilebileceğini belirleyen polis ekipleri, itfaiyeden destek istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları dairenin balkonundan polisle birlikte eve girerek yaşlı kadını kurtardı.
Daire kapısının açılmasının ardından yaşlı kadına ulaşabilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Güney'i, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırdı.
Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:44 Kaynak: AA
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