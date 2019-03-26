Son Dakika Haberleri: Evde Düşen Yaşlı Kadına İtfaiye Ekiplerinden Yardım

Evde Düşen Yaşlı Kadına İtfaiye Ekiplerinden Yardım

52 dakika önce

Fatih'te, yalnız yaşadığı evde düşen 92 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince evinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Evde Düşen Yaşlı Kadına İtfaiye Ekiplerinden Yardım, System.String[]
Fatih'te, yalnız yaşadığı evde düşen 92 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince evinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokağı'ndaki apartmanın birinci katındaki dairede yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, evde dengesini kaybederek yere düştü.

Ayağa kalkamadığı için bastonuyla vurarak ve bağırarak yardım isteyen Nevber Ay'ı duyan komşuları, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin penceresini açarak yaşlı kadının bulunduğu daireye girdi.

Daireden çıkarılan Ay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaldırıldı. Nevber Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: AA

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