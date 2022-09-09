EVDE DÜZENEK KURUP UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

EVDE DÜZENEK KURUP UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

09.09.2022 11:39

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı kök kenevir ve skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı kök kenevir ve skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk ve esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu imal edip, sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ayvacık ilçesinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ısı sistemi ve özel ışık sistemiyle kurulan özel düzenekle Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk, 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, video kamera, 4 PH ölçer cihazı ele geçirildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi Diyarbakır gündem haberleri... İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 439 bin kök kenevir ele geçirildi Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı Çanakkale'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Çanakkale, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVDE DÜZENEK KURUP UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:33 Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, "Tecavüz sonucu hamile kaldım" dedi
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: EVDE DÜZENEK KURUP UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement