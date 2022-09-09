Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu imal edip, sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ayvacık ilçesinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ısı sistemi ve özel ışık sistemiyle kurulan özel düzenekle Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk, 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, video kamera, 4 PH ölçer cihazı ele geçirildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı kök kenevir ve skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk ve esrar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EVDE DÜZENEK KURUP UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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