Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından, okulların 30 Nisan'a kadar tatil edilerek uzaktan eğitime devam edilmesi kararı çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , "Çocuklarımız her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması, telafisi ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nda yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Bakan Koca, virüsün dünyayı tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek yok. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanıdır. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışında kalan faktörlerle gelişir. Durumu kabullenmemiz zor değil. Koronavirüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Tokalaşıp tokalaşmamakta, dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte, misafirliğe gidip gitmemekte, kalabalık içine girip girmemekte, dışarıya çıkıp çıkmamakta, temastan uzak durup durmamakta irade sahibiyiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarası tek tek bireylere tek tek her birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Hiçbir sağlık kuruluşu hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, orta yaşlardaki vaka sayısının az olmadığını, virüsün, genç, orta yaş, yaşlı ayırımı yapmadığını kaydetti. Çocuk doktoru olduğuna işaret ederek, çocuklara da tavsiyelerde bulunan Bakan Koca, "Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarıya çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok, el öpmek yok, sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz. 'Okullarımız koronavirüs nedeniyle tatile girdi' şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Şu an ara verilen, eğitimin okul içinde sınıflarda yapılmasıdır. Eğitim bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden veriliyor. Bu, esasında eğitimde yaygın haline gelen bir modeldir, uygulamayı lüften tatil olarak görmeyin" dedi.

'ÖLÜM ORANI DÜŞÜK'

Bakan Koca, koronavirüs salgınında ölüm oranının düşük olduğunu, sanıldığı kadar yüksek olmadığına da vurgu yaparak, "Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Eğer sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta an meselesi olabilir. Her gün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Bu salgında her şey mümkün, her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek konuyu onların aldığından kat kat fazla ciddiye almalıyız. Bu tip salgınlarda tarih boyunca kritik eşikler olmuştur. O eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIMDA 2 HASTA TABURCU OLDU'

Bakan Koca, düzenli olarak toplam vaka, test, kaybedilen, yoğun bakımda ve solunum cihazında olan ve iyileşen vaka sayılarını dijital ortamda her gün paylaşacaklarını aktardı. Bakan Koca ayrıca erken dönemde tespit edilen birisi 60, diğeri 65 yaşında iki hastanın yoğun bakımda yaklaşık bir hafta tedavi gördükten sonra dün ve bugün taburcu edildiklerini söyleyerek, "Bu anlamda erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğu, bulaşıcılığın, temasın minimalize edilmesi gerektiği, herkesin odasında kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlaması son derece önemli" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Bakan Ziya Selçuk ise çocukların fiziksel, ruhsal sağlığının öncelikli ele alınması gereken husus olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladık. Bu hafta test haftasıydı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında en kısa süre içinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, eksiklikler olacaktır. Fakat ben bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz" dedi.

'30 NİSAN'A KADAR EVDE EĞİTİM'

Bakan Selçuk, bu çerçevede bilim kurulunun öneresiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, "30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi ihtiyaçlar sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme söz konusu olacak. Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda bizim televizyon yoluyla ulaştırmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak" diye konuştu.

26 HASTA İYİLEŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, toplantının ardından Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda toplam test sayısı 27 bin 969, test sayısı bin 872, vefat sayısı 44, yoğun bakım hastası 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen hasta sayısı da 26 olarak belirtildi.

