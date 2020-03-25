Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı - Son Dakika

Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından, okulların 30 Nisan'a kadar tatil edilerek uzaktan eğitime devam edilmesi kararı çıktı.

Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından, okulların 30 Nisan'a kadar tatil edilerek uzaktan eğitime devam edilmesi kararı çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımız her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması, telafisi ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nda yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Bakan Koca, virüsün dünyayı tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek yok. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanıdır. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışında kalan faktörlerle gelişir. Durumu kabullenmemiz zor değil. Koronavirüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Tokalaşıp tokalaşmamakta, dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte, misafirliğe gidip gitmemekte, kalabalık içine girip girmemekte, dışarıya çıkıp çıkmamakta, temastan uzak durup durmamakta irade sahibiyiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarası tek tek bireylere tek tek her birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Hiçbir sağlık kuruluşu hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, orta yaşlardaki vaka sayısının az olmadığını, virüsün, genç, orta yaş, yaşlı ayırımı yapmadığını kaydetti. Çocuk doktoru olduğuna işaret ederek, çocuklara da tavsiyelerde bulunan Bakan Koca, "Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarıya çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok, el öpmek yok, sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz. 'Okullarımız koronavirüs nedeniyle tatile girdi' şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Şu an ara verilen, eğitimin okul içinde sınıflarda yapılmasıdır. Eğitim bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden veriliyor. Bu, esasında eğitimde yaygın haline gelen bir modeldir, uygulamayı lüften tatil olarak görmeyin" dedi.

'ÖLÜM ORANI DÜŞÜK'

Bakan Koca, koronavirüs salgınında ölüm oranının düşük olduğunu, sanıldığı kadar yüksek olmadığına da vurgu yaparak, "Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Eğer sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta an meselesi olabilir. Her gün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Bu salgında her şey mümkün, her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek konuyu onların aldığından kat kat fazla ciddiye almalıyız. Bu tip salgınlarda tarih boyunca kritik eşikler olmuştur. O eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIMDA 2 HASTA TABURCU OLDU'

Bakan Koca, düzenli olarak toplam vaka, test, kaybedilen, yoğun bakımda ve solunum cihazında olan ve iyileşen vaka sayılarını dijital ortamda her gün paylaşacaklarını aktardı. Bakan Koca  ayrıca erken dönemde tespit edilen birisi 60, diğeri 65 yaşında iki hastanın yoğun bakımda yaklaşık bir hafta tedavi gördükten sonra dün ve bugün taburcu edildiklerini söyleyerek, "Bu anlamda erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğu, bulaşıcılığın, temasın minimalize edilmesi gerektiği, herkesin odasında kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlaması son derece önemli" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Bakan Ziya Selçuk ise çocukların fiziksel, ruhsal sağlığının öncelikli ele alınması gereken husus olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladık. Bu hafta test haftasıydı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında en kısa süre içinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, eksiklikler olacaktır. Fakat ben bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz" dedi.

'30 NİSAN'A KADAR EVDE EĞİTİM'

Bakan Selçuk, bu çerçevede bilim kurulunun öneresiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, "30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi ihtiyaçlar sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme söz konusu olacak. Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda bizim televizyon yoluyla ulaştırmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak" diye konuştu.

26 HASTA İYİLEŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, toplantının ardından Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda toplam test sayısı 27 bin 969, test sayısı bin 872, vefat sayısı 44, yoğun bakım hastası 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen hasta sayısı da 26 olarak belirtildi.

GÖRÜNTÜLER FTP ADRRESİNDEN GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM- Fatih POYRAZ/ANKARA,


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:56 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu Korona virüse karşı proje geliştirdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu         
00:37
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti         
00:33
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi         
00:19
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi         
00:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi         
00:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi         
23:43
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti         
23:39
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı         
23:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir         
23:15
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:50
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı         
22:40
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor         
22:37
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi         
22:31
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 04:19:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]