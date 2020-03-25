Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı (2) - Son Dakika

Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı (2)

6 saat önce

'LGS'DE 3 SENARYOMUZ VAR'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, prensip olarak sınavın zamanında yapılmasını önemsediklerini belirterek, "LGS'in ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bunlara bağlı olarak paketlerimiz var.

Evde eğitim 30 Nisan'a uzadı (2), System.String[]

'LGS'DE 3 SENARYOMUZ VAR'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, prensip olarak sınavın zamanında yapılmasını önemsediklerini belirterek, "LGS'in ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bunlara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. YKS'ye ilişkin olarak bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Biz öğrencilerimizin sadece okulda yüz yüze gördükleri konulardan sınava gireceklerini söyleyerek, zaten bu rahatlamayı sağlamıştık. Bununla ilgili uzaktan eğitim yoluyla desteklerimiz özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimiz 8 ve 12'nci sınıfta olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

'EĞİTİM TAMAMLANACAĞI İÇİN PROBLEM ÇIKMAZ'

Bakan Selçuk, özel okullarla ilgili yemek ve servis ücretlerini ödemedikleri için uyarı alan velilerin olduğunun anımsatılması üzerine "Bugün dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde ve okullar kapandı. Bu anlamda bizim özel veya resmi okullarda önerimiz bu konu uzun soluklu bir konu. ve telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilci derneklerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak suretle şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı ve telafi edileceği için bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum. Eğitimsel olarak velilerimiz bizim için önemli olanın çocuklarımız olduğunu bilmeli. Çocuklar için çalışıyoruz, bu yüzden motivasyonumuz yüksek, moralimiz yüksek, umutluyuz. Gereken her şeyi yapacağız. Bu durumda beklenti içinde olan velilerimize her türlü açıklamayı yapacağız" diye konuştu.

'ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇLARI YOĞUN BAKIMDAKİ 136 HASTAYA VERDİK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen ilaçların hastalarda uygulanmaya başladığını ifade ederek, "Yoğun bakımda dün itibarıyla olan hasta sayısı 136 hasta. Hepsine bu ilaçlar başlandı. Tedavi dozu belli. ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük bir kullanım. Çin'de bu ilacın kullanıldığı hasta sayısı belliydi. Bizim baştan getirdiğimiz ilaç miktarı bin 256 kutuydu. 3 bin 750 kutu daha sipariş verildi. Devamı için de çaba içindeyiz. Bu arada faydası olup olmadığını görmek istiyoruz" diye konuştu.

'83 MİLYONUN TEST YAPTIRMASI GEREKMİYOR'

Bakan Koca, herkesin koronavirüs testi yaptırmasına gerek olmadığını bildirerek "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir şey yok. Siz kendinizi daha özgür, rahat hissedebilirsiniz test yaptırdıktan sonra; ama 3-5 gün sonra sonuç pozitif olabilir. O dönemde başkalarına bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virus taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. İnsanlar test yaptırmak istedi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR TESTİN ÜCRET KARIŞIĞI YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'

Bakan Koca, testlerin ücretli yapıldığının hatırlatılması üzerine "Hiçbir testin ücret karşılığı yapılmasını istemiyoruz. İzin verdiğimiz merkezlerde üniversiteler dahil olmak üzere kiti bizden almak suretiyle asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz. Bu dönemi istismar etmek isteyen korsan çalışmak isteyen bir takım laboratuvarlar olursa bize bildirin, gereği yapılır. Bu süreçte yurt dışına ihracı daha çok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruş olan maskeyi bakanlık olarak 3- 3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı. Depolarındaki mallarına el konuldu. N95 herkes kullanmamalı. Daha çok hastayla temasta olan numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Siz hastaysanız, temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske de değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu, kullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da N95'i temin etmek için de bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem kamu hem üniversite hem özel sektör hastanelerinde malzeme eksik olmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİNDEN GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR - ANKARA,


Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:56 Kaynak: DHA

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