Evde eğitim gören Arda'nın karnesi Vali Çağatay'dan - Son Dakika

BİTLİS'te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 87 bin 831 öğrenci karnelerini aldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, evde eğitim gören 5'nci sınıf öğrencisi Arda Güler'in karnesini evine götürerek teslim etti.

Bitlis'te karne dağıtım töreni merkez Muştakbaba İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Buradaki karne töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Arda Güler'in evine giden Vali Çağatay, Bitlis genelinde 74 öğrencinin evde eğitim gördüğünü belirterek, "Bugün Bitlis ve ilçelerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. İl genelimizdeki 742 okulumuzda bulunan 87 bin 831 öğrencimizin tamamı, 6 bin 237 öğretmen arkadaşımızın yaklaşık 4 aydır geçirdiği eğitim ve öğretim sürecinin sonunda karnelerine kavuşturduk" dedi.

Karne dağıtım töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde yaşayan ve bacağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan, bundan dolayı da evde eğitim gören Arda Güler'in evine giden Vali Oktay Çağatay, karnesini verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çağatay, şunları söyledi: