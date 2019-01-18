Son Dakika Haberleri: Evde Eğitim Gören Engelli Öğrencinin Karne Sevinci

Evde Eğitim Gören Engelli Öğrencinin Karne Sevinci

1 saat önce

Amasya'da evde eğitim gören bedensel engelli öğrenci, karne sevincini de evinde yaşadı.

Evde Eğitim Gören Engelli Öğrencinin Karne Sevinci, System.String[]
Amasya'da evde eğitim gören bedensel engelli öğrenci, karne sevincini de evinde yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim hizmeti programından faydalanan Abdurrahman Kamil Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki bedensel engelli Elif Üstün'ü, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

Kösterelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amasya'da 40 öğrencinin evde eğitim hizmetinden faydalandığını, hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Özel eğitimin toplum içinde önemli bir alanı oluşturduğunun altını çizen Kösterelioğlu, "Yüzde 10'luk bir dilimin içerisinde çocuklarımız da var. Bu çocuklarımızın bir kısmı okullara gidemeyecek kadar yetersizlikler yaşıyor. Bu çocuklarımıza devletimizin çok ciddi imkanları var. Bunlardan biri de evde eğitim. Yeri geliyor, bir öğrencimize 2-3 öğretmen görevlendirebiliyoruz. Feda edilecek hiçbir ferdimizin olmadığının bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Elif'in annesi Zeynep Üstün de kızının 8 yıldır evde eğitim aldığını belirtti.

Devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Üstün, "Elif 2,5 yaşına kadar yürüdü, sonra rahatsızlandı. İlkokula bir ay tekerlekli sandalyeyle götürüp getirdim. Okul binasının asansör ve rampası yoktu. Sonradan yaptılar ama geçmişti artık." dedi.

Çocuklarının evde eğitim alması için yaptıkları başvurunun kabul edilmesiyle haftanın 3 günü öğretmenin evlerine geldiğini anlatan Üstün, derslerin verimli geçtiğini ancak daha çok dersin verilmesini istediğini kaydetti.

Elif'in öğretmeni Selda Çarşalı da öğrencisinin kitap okumayı çok sevdiğini, iyi bir üniversite kazanmasının sürpriz olmayacağını kaydetti.

Elif Üstün de evde de olsa eğitim gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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