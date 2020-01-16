Evde eğitim gören öğrencilere karnelerini kaymakam verdi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evde eğitim gören öğrencilerin karnesini Kaymakam Aydın Erdoğan verdi.



İlkokul birinci sınıf öğrencisi Ennur Çaylı ile 5. sınıf öğrencisi İsmail Kadir Yılmaz evlerinde ziyaret eden Seydişehir Kaymakam Aydın Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar öğrencilerin karnelerini vererek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, "Çeşitli sağlık sebepleri nedeniyle Seydişehir'de 10 öğrencimiz evde eğitim alıyor. 34 öğretmenimiz öğrencilerimizin evine giderek eğitim veriyorlar. Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız Evim Okulum projesi kapsamında, ikinci dönem evde eğitim alan öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler uygulayacağız." dedi.