Evde eğitim gören öğrencilere karnelerini kaymakam verdi - Son Dakika
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Evde eğitim gören öğrencilere karnelerini kaymakam verdi

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evde eğitim gören öğrencilerin karnesini Kaymakam Aydın Erdoğan verdi.

Evde eğitim gören öğrencilere karnelerini kaymakam verdi, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evde eğitim gören öğrencilerin karnesini Kaymakam Aydın Erdoğan verdi.


İlkokul birinci sınıf öğrencisi Ennur Çaylı ile 5. sınıf öğrencisi İsmail Kadir Yılmaz evlerinde ziyaret eden Seydişehir Kaymakam Aydın Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar öğrencilerin karnelerini vererek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, "Çeşitli sağlık sebepleri nedeniyle Seydişehir'de 10 öğrencimiz evde eğitim alıyor. 34 öğretmenimiz öğrencilerimizin evine giderek eğitim veriyorlar. Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız Evim Okulum projesi kapsamında, ikinci dönem evde eğitim alan öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler uygulayacağız." dedi.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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