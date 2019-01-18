Son Dakika Haberleri: Evde Eğitim Gören Öğrencilerin Karne Sevinci

Evde Eğitim Gören Öğrencilerin Karne Sevinci

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evde eğitim gören 9 yaşındaki Etem Efe Karaaslan ve 7 yaşındaki Ekin Yılmaz, karnelerini aldı.

Evde Eğitim Gören Öğrencilerin Karne Sevinci, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evde eğitim gören 9 yaşındaki Etem Efe Karaaslan ve 7 yaşındaki Ekin Yılmaz, karnelerini aldı.

Piyale Paşa Mahallesi'nde yaşayan Etem Efe Karaaslan ve Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde oturan Ekin Yılmaz, karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Etem ve Ekin'i evde ziyaret ederek, karne ve hediyelerini verdi.

Kaymakam Altıntaş, "Karnenizi çok iyi gördüm. Başarılı olduğunu karnende görüyorum. İkinci dönemde bu başarınızı ikiye katlayacağınızdan eminim. Ben sizlerin bu başarınızı devamını dilerken aynı zamanda acil şifalar dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:23 Kaynak: AA

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