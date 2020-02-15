Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu - Son Dakika
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Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu

7 saat önce

Celal Aras Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Ceyhun Şen, doğuştan ayrık omurga hastası (spina bifida) olduğu için eğitimine Milli Eğitim Bakanlığının Evde Eğitim Hizmeti sayesinde devam ediyor.

Celal Aras Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Ceyhun Şen, doğuştan ayrık omurga hastası (spina bifida) olduğu için eğitimine Milli Eğitim Bakanlığının Evde Eğitim Hizmeti sayesinde devam ediyor.

Beykoz'da ailesiyle ikamet eden 18 yaşındaki Ceyhun Şen, eğitim hayatını ve günlük yaşamda karşılaştığı sıkıntıları, AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de her bin bebekten üçünde ayrık omurga hastalığı görüldüğünü öğrendiğini söyleyen Şen, "Allah'a şükür ben hastalığımla barışık yaşıyorum. Durumu benden daha kötü olanların olduğunun da bilincindeyim. Allah'a ne kadar şükretsem azdır." dedi.

Ortaokula giderken merdivenler ne kadar fazla olursa olsun ailesinin kendisini akülü arabayla taşıyabildiğini anlatan Şen, liseye geçince okulun uzak olması ve artık taşınamayacak kadar ağırlaşması nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine evde eğitim hizmeti almaya başladığını belirten Şen, bu şekilde hayatının daha da kolaylaştığını ifade etti. Şen, "Evde eğitim görmeye başladım. Bu da bana her türlü konuda kolaylık sağladı. Öğretmenlerimi çok seviyorum, hepsinden Allah razı olsun. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

"Devamlı zorluklar içerisindeyiz"

Ceyhun Şen'in annesi Gönül Şen, oğlunun tedavi sürecinin doğduğu günden bu yana sürdüğünü söyledi.

Şen, fiziksel gelişimi dolayısıyla oğullarını evden çıkarırken büyük zorluk yaşadıklarını anlattı. Yaşadıkları binanın merdivenlerinin oğulları için çok kullanışsız olduğunu vurgulayan Şen, "Engelli olduğu için büyüdükçe daha da ağırlaşıyor. Çok zorlanıyoruz. Çok fazla merdivenimiz var. Fizik tedaviye hala gidip geliyoruz ve bu süreç fiziki engellerle daha da zorlaşıyor. Devamlı bu zorluklar içerisindeyiz." diye konuştu.

Evde eğitim uygulaması için de devlete teşekkür eden Şen, Ceyhun'un okumayı çok sevdiğini kaydetti.

Oğlunun azimli bir öğrenci olduğuna da değinen Şen, şunları söyledi:

"Haftada 8 saat özel ders alıyor. Bu özel eğitimi sayesinde oğlum tekrar dünyaya gelmiş gibi oldu. Lütfi Hocamız geliyor, Allah razı olsun. Ayşe ve Hikmet hocalarımız da derslere geliyorlar. İlk başta evde eğitim başladığında Tuğba öğretmenimiz vardı. Allah ondan da razı olsun. Ceyhun ile özellikle ilgilendi. Her manada ilgi gösteriyordu. Ceyhun ile iletişimi de çok güzeldi. Arkadaş gibi davrandı ona. Celal Aras Anadolu Lisesi'ndeki yardımseverlerden Allah razı olsun. Yakın zamanda Ceyhun'a bir akülü araba hediye ettiler. Ceyhun da çok sevindi."

Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:03 Kaynak: AA
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