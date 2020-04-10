Evde Egzersiz Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler - Son Dakika
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Evde Egzersiz Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

6 saat önce

Koronavirüs salgını sebebiyle bu günlerde mutlaka evde kalmamız gerekiyor.

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Koronavirüs salgını sebebiyle bu günlerde mutlaka evde kalmamız gerekiyor. Ancak evde hareketsiz kalmamak gerektiğini de unutmamak gerekir. Hareketsiz kalmak fiziksel anlamda sağlığımız açısından sorun teşkil edebilir. Evde düzenli egzersiz yapmak kilonuzu kontrol edebilmeniz dışında, size birçok fayda sağlar.


Fazla ya da yetersiz egzersiz yapmayın


Şu sıralar evde kalma süremiz uzun. Bu sebeple kişilerin egzersiz yapma düzeyinde inanılmaz bir artış var. Kulağa çok güzel geliyor fakat dikkat edilmesi gereken nokta şu; çoğu kişi evde egzersiz yaparken aşırıya kaçma eğilimi gösteriyor. Fazla ya da yetersiz egzersiz yapmak, sağlığınız için iyi olmayabilir ve fiziksel sıkıntıların yanında bağışıklık sisteminiz de bu dengesizlikten etkilenir. Hayatın her alanında en iyi sonuçları elde etmenin yolu dengeli olmaktır.


Kendi fitness seviyenizi doğru tespit edin


Evde egzersiz yaparken kendi fitness seviyeniz ve geçmişinizi, vücudunuzun gerçek ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarınızı doğru tespit etmeniz size fayda sağlar. Her zaman kolaydan zora, basitten karmaşığa giden bir yol izleyin. Evde kendinize haftalık bir fitness hareket planı yapabilirsiniz.


Haftada 3-4 gün hareket etmenizi sağlayacak bir plan oluşturun


Günlük egzersiz sürenizin 1 saati geçmemesi gerekir. Evde ekipmanım yok diye düşünmeyin. Sandalye, yastık, su veya deterjan şişeleri güzel birer ekipman olabilir. Yeni başladıysanız öncelikle yapabileceğiniz daha basit hareketlere ve birçok kas grubunu çalıştıran hareketler yerine izole hareketlere odaklanın.


Nabız atışlarınızı kontrol edin


Nabzınızı mutlaka kontrol edin. Nabız ölçen saatiniz ve ekipmanınız yok ise el bileğinden nabzınızı bularak 10 saniye boyunca sayın ve 6 ile çarpın. Nefes nefese kalmanız her zaman çok iyi antrenman yaptığınız anlamına gelmeyebilir, kardiyovasküler sistemin güçlenmesi biraz vakit alabilir. Nabız atışında güvenli suların çok dışına çıkmayın. Sıvı alımınıza dikkat alın. En önemlisi iyi dinlenin ve doğru beslenin.


Düzenli egzersiz yapmak kilonuzu kontrol edebilmeniz dışında birçok fayda sağlar


Düzenli egzersiz yaparsanız kesinlikle kendinizi daha mutlu ve iyi hissedersiniz, stress seviyeniz düşer. Enerjiniz yükselir. Konsantrasyonunuz ve dikkatiniz artar. Cildiniz güzelleşir. Düzenli egzersizin şu günlerde sağlayacağı en büyük fayda ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmesidir.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:47 

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