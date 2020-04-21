Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı - Son Dakika

Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla pek çok insanın ekmeği evde yapmayı tercih etmesi, Kayserili girişimci Ümit Birkara'nın annesi için tasarlayıp ürettiği ve patentini aldığı içi doğal taşla döşenmiş elektrikli fırına ilgiyi artırdı.

Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla pek çok insanın ekmeği evde yapmayı tercih etmesi, Kayserili girişimci Ümit Birkara'nın annesi için tasarlayıp ürettiği ve patentini aldığı içi doğal taşla döşenmiş elektrikli fırına ilgiyi artırdı.

Birkara'nın, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak faydalı model tescili aldığı ürün, hem evlerde hem de işletmelerde kullanılabiliyor.

Birkara, AA muhabirine, pişirme haznesinin tamamı doğal bazalt taşla kaplı, kapalı tip boru rezidanslı, tam emniyetli fırının 400 dereceye kadar ısındığını, fırında ekmeğin yanı sıra lahmacun, pide ve pizza gibi hamur işlerinin yapılabildiğini söyledi.

Ürünü, atölyeye dönüştürdüğü köy evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla yapan Birkara, bir fırını ortalama 3 günde kullanıma hazır hale getirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla evde ekmek yapmak isteyen kadınlardan çok sayıda telefon aldığını anlatan Birkara, "Baca derdi olmadığı için fırın evde kullanıma uygun. Koronavirüsten dolayı talep arttı. Üretime ancak yetişebiliyorum. Elimde şu an 7-8 siparişim var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden talep çok fazla. Arayanlar, daha çok ürünün nasıl olduğunu merak ediyor. Servis imkanı sunuyorum. Hem kendi internet sitemizden hem de alışveriş sitelerinden ürüne ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

Isındıktan sonra 12 saatte soğuyor

Birkara, evdeki elektrikli fırınların en fazla 250 dereceye kadar ısındığını, taş fırının ise 400 derece sıcaklığı gördüğünü aktardı.

Ekmeğin tamamen pişmesi için ısının 300 dereceye ulaşması gerektiğine dikkati çeken Birkara, şunları kaydetti:

"Fırını kullananlar daha çok 300-350 derece sıcaklıkta ekmek pişiriyor. Pide, somun, ekşi mayalı ekmekler yapılabiliyor. Kayseri kültüründe ekşi mayalı ekmek yok ancak İstanbul, Ankara gibi şehirlerden arayanlar ekşi mayalı ekmek yapmak için istiyor fırını. Bir ekmek 5-6 dakikada bu fırında pişebiliyor. Saatte 2 kilovat elektrik tüketiyor. 2 kilovat 1,30 kuruşa denk geliyor. Ürünün 3 yıl garantisi var. Evlerdeki fırınlarda yoğun bir yalıtım olmadığı için elektriği fazla harcıyor. Bu ürün ise ısıyı hapsediyor. Ekmek pişirme işimiz bitince elektriği kapatıyoruz içine istediğimiz et yemeğini atabiliyoruz onu ücretsiz pişirmiş oluyor. Çünkü fırın 12 saatte soğuyor."

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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