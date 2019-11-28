Son Dakika Haberleri: Evde ele geçirilen 1 kilo 370 gram esrara 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Evde ele geçirilen 1 kilo 370 gram esrara 1 gözaltı - Son Dakika

Evde ele geçirilen 1 kilo 370 gram esrara 1 gözaltı

7 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 370 gram kubar esrar ele geçirildi.

Evde ele geçirilen 1 kilo 370 gram esrara 1 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 370 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi Abdullah A., gözaltına alındı.

Nazilli'de jandarma ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştıkları Gedikli Mahallesi'nde bir eve, dün saat 19.30 sıralarında operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 370 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurup sattığı gerekçesiyle Abdullah A. gözaltına alındı. Abdullah A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
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