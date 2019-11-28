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Evde ele geçirilen 1 kilo 370 gram esrara 1 gözaltı
7 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 370 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kilo 370 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi Abdullah A., gözaltına alındı.
Nazilli'de jandarma ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştıkları Gedikli Mahallesi'nde bir eve, dün saat 19.30 sıralarında operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 370 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurup sattığı gerekçesiyle Abdullah A. gözaltına alındı. Abdullah A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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