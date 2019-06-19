Son Dakika Haberleri: Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı
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Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı

33 dakika önce

ZONGULDAK'ta, evinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen Mustafa Eser'in (28), kaçak kömür ocağında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, evinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen Mustafa Eser'in (28), kaçak kömür ocağında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis, maden işçini hastaneye bırakıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kömür ocağında çalışan Mustafa Eser, ağır yaralı olarak araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalede bulunduğu Mustafa Eser, yaşamını yitirdi. Mustafa Eser'i hastaneye götüren araçtakiler, iddiaya göre doktorlara evde çalışırken elektrik akımına kapıldığını söyleyip hastaneden ayrıldı. Hastane polisi, durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada, Mustafa Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.
GÖÇÜKTE KALDIĞI İDDİASI
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ocakta incelemede bulunurken maden işçisinin ilk belirlemelere göre göçükte kalarak öldüğünün değerlendirdiği öğrenildi. Mustafa Eser'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Zonguldak, Mustafa Eser, Güncel
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