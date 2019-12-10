Son Dakika Haberleri: Evde fenalaşan Rumen kadın, hastanede öldü
Son Dakika Güncel Evde fenalaşan Rumen kadın, hastanede öldü - Son Dakika

Evde fenalaşan Rumen kadın, hastanede öldü

7 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan Rumen asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (53), evde fenalaştı.

Evde fenalaşan Rumen kadın, hastanede öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan Rumen asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (53), evde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Florica Bura'nın, sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan Florica Bura, dün saat 23.00 sıralarında ev sahibini arayarak kötüleştiğini belirtip, yardım istedi. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Florica Bura, özel bir hastaneye götürüldü. Bura, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Florica Bura'nın ısınmak için kullandığı sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Florica Bura'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
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