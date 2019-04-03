Son Dakika Haberleri: Evde Gaz Sıkışması Patlamaya Neden Oldu: 1 Ölü

Evde Gaz Sıkışması Patlamaya Neden Oldu: 1 Ölü

10 dakika önce

KIRIKKALE'de tek katlı evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Evde Gaz Sıkışması Patlamaya Neden Oldu: 1 Ölü, System.String[]
KIRIKKALE'de tek katlı evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde öğle saatlerinde, 2 çocuk babası M.Ü.'nün (45), yalnız yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Evin mutfak kısmında iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken eve giren ekipler, mutfakta M.Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, patlama nedeniyle çatının çöktüğü belirlendi. M.Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:15 Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:25:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde Gaz Sıkışması Patlamaya Neden Oldu: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]