Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular - Son Dakika

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular

28.04.2021 10:02
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular, System.String[]

Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından Eskişehir halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar alışveriş için birbiri ile yarıştı.

Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından Eskişehir halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar alışveriş için birbiri ile yarıştı.

Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlama kararlarını açıklamıştı. Alınan yeni kararlara göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanmaya bir gün kala Eskişehir'de vatandaşlar çarşılara akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı saatlerde insanların banka, kuruyemişçi ve giyim mağazaları önünde oluşturduğu kuyruklar pes dedirtti.

Sokağa çıkamayacakları bayram için alışveriş yaptılar

Eskişehir'in en işlek yerlerinden Hamamyolu Caddesi, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Cadde boyunca sıralanan mağazalarda insanlar sosyal mesafeyi unutarak alışveriş yaptı. Mağazalar önünde oluşan uzun kuyruklar sosyal mesafe açısından tedirgin ederken, insanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günleri için şeker, çikolata ve giyim alışverişi yapması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Alışveriş yaparken bitkin düşen insanlar ellerinde alışveriş torbalarıyla yasak olan banklarda oturup dinlendi. - ESKİŞEHİR

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular - Son Dakika


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