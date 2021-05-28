Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı - Son Dakika

Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı

28.05.2021 10:37
Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı, System.String[]

Pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle oluşan şişmanlığın ileride ölümcül hale gelebildiğini...

Pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle oluşan şişmanlığın ileride ölümcül hale gelebildiğini belirten AksuVital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, yaza formda girmek için bahar aylarının son günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıksız beslenmenin sonucunda kilo alındığını ve bu durumdan kurtulmanın en doğal yollarından birinin bitkisel ürünler olduğunu ifade eden Koç, "Bu destekler arasında en çok bilinen ve tercih edilenleri, yeşil çay ve guarana tohumudur. Yeşil çay içeriğindeki bileşenler ile neredeyse kafein ile eş değerde bir enerji verir. Kafeinin sağlıklı versiyonu olarak da anılan yeşil çay, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Son zamanlarda kilo problemi yaşayanların kullandığı bir diğer güçlü bitki de guaranadır. Guarana vücutta yağ birikmesini ve kilo alımını engeller. Bir fincanı yalnızca 2 kalori olan yeşil çay ve guarana özellikle birlikte düzenli tüketildiğinde zayıflamaya destek olmaktadır" dedi.

AksuVitalShiffa Home markasının sağlıklı ürün gamına yenilerini eklediğini belirten Koç, "Fitoks yeşil çay ekstreli kapsülü üretiyoruz. Ürünün içerisinde bulunan yeşil çay ve yeşil çay ekstresi, guarana tohumu, üzüm çekirdeği ekstresi, zencefil, dereotu, kafein ve bromelain ile özel formüle edilmiştir. Fit ve sağlıklı bir yaşama ayak uydurmak için Fitoks kapsülü tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı

Enerji, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı - Son Dakika


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