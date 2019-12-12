Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

32 dakika önce

Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandıKIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evde hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda evde hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Delice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyonda düzenlendi. Operasyonda, evin odasında saksılara ekilmiş 390 kök Hint keneviri ile 7,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve izinsiz hint keneviri yetiştirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-

Evde hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Delice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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