Son Dakika Haberleri: Evde hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Evde hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına aldı.

Evde hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına aldı. Evde uyuşturucu madde ve hapların yanı sıra, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan aydınlatma ve projektör düzeneği ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ve evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 20 ecstacy hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram skunk esrar maddesi, hassas terazi, 8 adet projektör, 13 adet led ışıklı aydınlatma düzeneği, 6 adet ampullü aydınlatma düzeneği, vantilatör, tahta üzerine kurulu elektrik düzeneği, ağız maskesi, 10 kilogram bitki toprağı, azotlu gübre çözeltisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü, darbecilere verdiği cevap halen akıllarda Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evde hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]