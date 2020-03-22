Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kullanılan internetin artması üzerine Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla yaklaşık 4 milyon mevcut ev interneti kullanıcısı müşterilerine teşekkür eden Vodafone, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan...

Evde İnternet, 1 milyon haneye ulaştı, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kullanılan internetin artması üzerine Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla yaklaşık 4 milyon mevcut ev interneti kullanıcısı müşterilerine teşekkür eden Vodafone, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler ve iş yerleri için sunduğu yenilikçi hizmetlerle ev interneti kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Vodafone, son yıllarda gerçekleştirdiği Vodafone Evde İnternet kampanyalarıyla 1 milyon haneye ulaşırken, ev interneti kullanan müşteri sayısı yaklaşık 4 milyona çıkardı.

Yeni Vodafone Evde İnternet kampanyasıyla, mevcut müşterilerine teşekkür eden Vodafone, henüz Vodafone Evde İnternet'li olmayan kullanıcıları da ayda 44,90 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyor.

Nisan sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanan Vodafone mobil faturalı müşterilere 5 TL, Red'li müşterilere 10 TL indirimle limitsiz ev interneti sunulacak.

"1 milyon hanede yaklaşık 4 milyon kişiye ev interneti sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Evde İnternet hizmetinin ulaştığı başarıdan memnun olduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde Vodafone olarak, 'teknoloji iletişimi şirketi' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm kanallarda dijitalleşmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. 'Önce dijital' düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aileler ve iş yerleri için ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ettiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaptığımız fiber altyapı yatırımları ve paylaşım anlaşmaları ile Türkiye'nin en fazla fiber kapsama ağına ulaştık. Bugün itibarıyla 1 milyon hanede yaklaşık 4 milyon kişiye Vodafone Evde İnternet hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize güvenen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin güvenine layık olmaya ve Vodafone Evde İnternet ayrıcalıklarından daha fazla sayıda kişinin yararlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:38 Kaynak: AA

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