Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir

Türkiye'de internet haberciliğinin öncü kuruluşlarından olan Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden önemli konukları ağırlanmaya devam ediyor. Mayasoft Genel Müdürü Yasin Aşır'ın sunduğu teknoloji programında, bu hafta siber güvenlik konusunda çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Yasin Aşır ve konukları Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik ve Mayasoft Ağ ve Güvenlik Mimarı Alper Karaoğlan, internet kullanıcıları için hayati bilgiler paylaştı.

Özellikle evde internet kullanıp basit bir şifre değişimini önemsemeyen kullanıcılara kritik uyarılarda bulunuldu.