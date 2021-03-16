Evde intihar etti - Son Dakika

KİLİS'te, Ramazan B. (27) evde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Ramazan B., evde yalnız başınayken iple kendisini tavana astı. Eve gelen yakınları Ramazan B.'yi tavana asılı halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği saptanan Ramazan B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, Ramazan B.'nin intiharına ilişkin soruşturma başlattı.

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