Evde izole olanlar için tasarlanan yatak fuarın gözdesi - Son Dakika

BURSA'da evde izole olan vatandaşlar için tasarlanan pandemi yatağı, İnegöl ilçesindeki fuarda ilgi odağı oldu.

Kentte açılan 44. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda sergilenen 'King' adlı yatağın fiyatı ise 20 bin lira olarak belirlendi. Gizli kasa, sehpa ve müzik ses sistemi özelliklerine sahip yatakta, evde kendini izole eden vatandaşların eklem ağrılarından kurtulacağı masaj özelliği de dikkat çekiyor.

Yatak firmasının müdürü Murat Pesen, "2020 yılı MODEF fuarına yeni modellerimizle hazırlandık. Bu modelimiz bizim 2020 yılı modelimiz, King yatak ve koltuğumuzdur. Yatağımızın özelliği hem masaj yapması hem de rahat pozisyona geçirilerek insanların 'evdekal' dönemlerinde rahatlamasını sağlamaktır. Ürünümüzde kitap okumak için kitaplığımız, güvenlik için kasamız, ses sistemimiz bulunmaktadır. Her türlü kullanım sağlıyor. Bu ürünümüz, hem yatak odası hem de oturma anlamında kullanılıyor" ifadelerini kullandı.