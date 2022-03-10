EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI - Son Dakika
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EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

10.03.2022 11:52

MERSİN'de, kurdukları düzenekle ev ve depolarda kaçak sigara imalatı ve satışı yaparak devleti zarara uğratan 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, kurdukları düzenekle ev ve depolarda kaçak sigara imalatı ve satışı yaparak devleti zarara uğratan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kaçak sigara satışı yapıldığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, merkez Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda jandarma 118 bin boş makaron, 37 bin 260 dolu makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 elektrikli makaron doldurma makinesi ve 4 kompresör ele geçirdi. 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI
EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI
EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

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Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi Kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı Kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI - Son Dakika


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