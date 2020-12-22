Son dakika... "Evde kal"an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Son dakika... "Evde kal"an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu

22.12.2020 11:11

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de yaşayan 50 yaşındaki Ayten Yeşiltaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evde atık malzemeleri kullanarak tasarladığı rengarenk bez bebekleri internet üzerinden yurt içi ve dışında satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Tunceli'de yaşayan 50 yaşındaki Ayten Yeşiltaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evde atık malzemeleri kullanarak tasarladığı rengarenk bez bebekleri internet üzerinden yurt içi ve dışında satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Teknolojileri Bölümü mezunu olan 50 yaşındaki Yeşiltaş, Kovid-19 sürecinde kalabalık ortamlardan uzaklaşarak vaktinin çoğunu evinde geçiriyor.

Salgın sürecinde geçmiş yıllarda anne ve ninesinin yaptığı bez bebeklere ilgi duyan Yeşiltaş, evinde bulunan atık iplik, çorap, perde ve şalvar parçalarını kullanarak bez bebekler tasarladı.

Atık malzemelerden yaptığı ilk bez bebekleri sosyal medya hesabından paylaşan ve yoğun talep alan Yeşiltaş, şimdilerde ise zamanın büyük çoğunluğunu atölyeye çevirdiği evinin bir odasında geçiriyor.

İnternet üzerinden yurt dışına da pazarlıyor

Günün belirli saatlerinde atölyesinde rengarenk bez bebekler üreten Yeşiltaş, yaptığı bu ürünleri internet üzerinden hem çevre il ve ilçelere hem de yurt dışındaki bazı müşterilerine satıyor.

Ayten Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde vaktinin çoğunu bez bebek tasarlayarak geçirdiğini söyledi.

Bez bebek yapım fikrinin geçmiş yıllarda anne ve ninesinin yaptığı oyuncak bebeklerden ortaya çıktığını ifade eden Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde evde vakit geçirirken yeğenlerim çok sıkılıyordu. Yeğenlerim sürekli anneme 'siz çocukken nasıl oynuyordunuz ve oyuncaklarınız nelerdi' diye soruyordu. Annem de yeğenlerime annesinin kendilerine bez bebek yaptığını ve neler kullandığını anlattı. Fikir öyle doğdu ve benim de çok hoşuma gitti. Evimde kullanmadığım ipleri, kumaşları, kıyafetleri toplayıp bir araya getirdim. Böylece bez bebek yapım çalışmam başlamış oldu."

Evinin bir odasını atölyeye çevirdi

Yeşiltaş, bez bebek yapımı sırasında keyifli vakit geçirdiğini belirterek, tasarladığı çalışmalarında renk uyumuna çok dikkat ettiğini dile getirdi.

Bir saatte ortalama 3 bebek ürettiğini anlatan Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Bebekleri yapmak için evimin bir odasını çalışma atölyesine çevirdim. İngiltere ve Almanya'dan sipariş alıyorum. Ülkemizden de bez bebeklere yoğun bir ilgi var. Müşterilerim sosyal medya hesabım üzerinden benle iletişime geçerek siparişlerini veriyor. Çocuklar özellikle çok büyük ilgi gösteriyor. Onlar da velileri aracılığıyla sipariş verirken, bez bebeklerin elbise ve saç rengine karar veriyor."

Son dakika... Evde kal an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu
Son dakika... Evde kal an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu
Son dakika... Evde kal an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu
Son dakika... Evde kal an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu

İnternet, Tunceli, Medya, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika... 'Evde kal'an kadının atık malzemelerden ürettiği bez bebekler kazanç kapısı oldu - Son Dakika


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