"Evde kal"an vatandaşlara akşam konseri

Mersin'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir sitede verilen konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Kentte organizatör ve müzisyenlik yapan Samet Karataş, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara konser vermek için gerekli izinleri aldı.

Zabıta ekipleri konserin yapıldığı alanda önlem aldı.

Karataş, ekip arkadaşı Ali Saar ile birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir siteyi Türk bayrağı, Atatürk posteri ve ışıklarla donatıp konser verdi.

Vatandaşlar sevilen şarkıların seslendirildiği konseri çeşitli süslemeler yaptıkları evlerinin pencere ve balkonlarından takip etti.

Bazı vatandaşlar şarkılara alkışlarla eşlik ederken, bazıları da evlerinin ışıklarını kapatıp açarak tempo tuttu.

Vatandaşların gönüllerince eğlendiği konser renkli görüntülere sahne oldu.

Karataş, konserde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı, Kovid-19 tedbirlerine uygulaması konusunda uyarılarda bulundu.

Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla çeşitli marşlar da okundu.