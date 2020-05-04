"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor
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İskenderun ilçesinden boş cadde ve sokaklardan görüntüler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.
İskenderun ilçesinden boş cadde ve sokaklardan görüntüler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Kentte 3 günlük kısıtlamanın ardından şehir merkezindeki bazı caddelerde hareketlilik görülürken, önlem alınan sahil kordonu ile Atatürk Anıt Alanı'nda sakinlik yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:30 Kaynak: AA
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