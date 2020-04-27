Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor.
Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor. Vatandaşlardan bazılarının cadde, sokak ve 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki banka ve bankamatik önlerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
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27.04.2020 20:58:30. #1.13#
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