"Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmayan Trabzon'da, Atatürk Alanı ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kısmen de olsa yoğunluk gözlendi.

Hafta sonu ve güzel havanın da etkisiyle şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'a hareketlilik oluşturan vatandaşların çoğunun maske kullandığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri Atatürk Alanı, Meydan Parkı ve mahallelerde çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.