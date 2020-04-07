'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar - Son Dakika

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'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
6 saat önce
Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Banka önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlenirken, PTT şubelerinin kapalı olmasına rağmen önlerinde beklemeleri dikkat çekti. Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların kendilerini sokağa toplum sağlığını da hiçe saydıkları görülüyor. Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:30 Kaynak: İHA
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