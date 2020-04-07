Son Dakika › Genel › 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar - Son Dakika
'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
6 saat önce
'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar Banka sırası bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.
'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar
Banka sırası bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü
ÇORUM - Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrıları ve yaş sınırlamasına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor.
Banka önlerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlenirken, PTT Şubelerinin kapalı olmasına rağmen önlerinde beklemeleri dikkat çekti.
Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların kendilerini sokağa toplum sağlığını da hiçe saydıkları görülüyor. Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:09 Kaynak: İHA
Son Dakika BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor