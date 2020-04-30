Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İbrahim Güngör adlı vatandaş, evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı süreçte yaptığı gemi maketine "Covid-19" adını koydu.



Nallıhan'da İbrahim Güngör (28) adlı vatandaş, evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı sürelerde can sıkıntısını gidermek için gemi tasarladı. Tasarladığı maket gemiyi 23 günde bitiren Güngör, yaptığı geminin adını bu günleri unutmamak ve hatırlamak adına Covid-19 koydu. Bu işi daha çok hobi olarak yaptığını belirten Güngör, "Korona virüs ülkemizde yayıldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrılarına uyarak can sıkıntımızı gidermek adına böyle bir şey yapmak istedim" ifadesini kullandı.



Güngör, maket geminin ismi ile ilgili ise, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı da ismini Covid-19 koyarak hatıra kalsın istedim ve 23 günde bu hale getirdim" diye konuştu. - ANKARA